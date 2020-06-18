Павел Данилин:«Практика использования онлайн-ресурсов для обратной связи с населением будет широко распространяться»

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:40:47+03:00

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Павел Данилин, историк, юрист, политолог, генеральный директор Центра политического анализа, оценил преимущества онлайн-голосования за поправки в Конституцию РФ:

- Электронное голосование по поправкам в Конституцию, которое пройдет только в двух регионах России - Москве и в Нижегородской области, - на мой взгляд, очень эффективный инструмент. У жителей столицы уже была возможность протестировать дистанционный формат голосования - на выборах в Мосгордуму, и москвичи оценили его довольно высоко.

Считаю, что онлайн голосование за поправки в Конституцию позволит привлечь значительную часть электората – в основном, молодежь и активных пользователей Интернета, т.е. тех людей, которые в обычных условиях, возможно, и не пошли бы на избирательные участки.

Я уверен, что практика использования онлайн-ресурсов для «обратной связи» с населением, в том числе на общероссийских выборах и референдумах, будет широко распространяться и уже в ближайшие годы станет одним из основных «рупоров» общественного мнения.

Голосование по поправкам к Конституции РФ крайне актуально по одной простой причине: нам критически важно наполнить содержанием статью о том, что Россия является социальным государством. Ни одно новое правительство, ни один новый президент не смогут принимать решения, не соответствующие нормам Конституции. Бюджеты будут верстаться с учетом поправок о постоянной индексации пенсий и о необходимости поддержки малообеспеченных семей с детьми. Вне зависимости от того, какую парадигму изберет себе любое правительство, любой новый президент, социальные достижения последних двадцати лет не будут обнулены.

Кроме того, наша политическая система становится более устойчивой. Это очень важно, особенно с учетом того, что начинается этап транзита власти, приближаются выборы в Государственную думу и президентские выборы в 2024 году. В этой ситуации нам нужна дополнительная страховка на случай, если какие-то внешние игроки, какими бы мотивами они ни руководствовались, захотят «раскачать лодку».

Очень важно уменьшить внешнее вмешательство в дела России, что, увы, происходит регулярно с использованием таких институтов, как Ассоциация «Голос» или путем прямого давления. Необходимо обеспечить суверенитет нашей страны, и для этого принят целый ряд поправок, укрепляющих гарантии того, что российские элиты будут работать в интересах российского народа. Для этого вводится и ценз оседлости, то есть необходимость проживания на территории России для претендентов на высокие политические посты, и запрет второго гражданства для чиновников и вида на жительство иностранных государств. Это очень значимые поправки, которые гарантируют наш суверенитет.

Более того, предложена поправка, которая дает Конституционному суду возможность отказывать в исполнении решений международных органов, если они идут вразрез с нашей конституцией. Таким образом, целый спектр поправок направлен на то, чтобы сделать нашу страну сильнее, а наш политический и экономический режимы – эффективнее, - резюмировал Павел Данилин.

ИСТОЧНИК KP.RU