2020-06-18T11:00:48+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 июня 2020 года составляет 7793 человека

За последние сутки болезнь побороли еще 407 нижегородцев
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
За последние сутки болезнь побороли еще 407 нижегородцев.За последние сутки болезнь побороли еще 407 нижегородцев.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

За минувшие сутки от коронавируса вылечились 407 жителей Нижегородской области. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, их уже выписали из больниц.

Получается, что в общей сложности смертельно опасное заболевание побороли 7793 нижегородца (это 52,4 % от всей массы зараженных в регионе).

По данным на 18 июня 2020 года, подтверждено еще 233 случая заражения COVID-19, общее число заболевших достигло 14881 человека. Свыше пяти тысяч нижегородцев пребывают на амбулаторном лечении - у них болезнь протекает либо без симптомов, либо в легкой форме. Примерно 1,8 тысячи человек лечатся в больницах, 76 человек находятся в обсерваторах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 18 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14881 человека;

- число умерших выросло до 181 человека;

- число выздоровевших выросло до 7793 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министерство образования требует более 10 миллионов рублей с экс-директора нижегородского техникума
Более 120 общественных пространств будут благоустроены в Нижегородской области в этом году
Авиакомпании возобновляют рейсы из Нижнего Новгорода на российские курорты
Поправки к Конституции: почему это важно
Борис Шахов: «Риска заразиться коронавирусом во время общероссийского голосования нет»
Еще 11 жителей Нижегородской области вернулись домой спецрейсом из США
Водоканалы Нижегородской области задолжали за электроэнергию свыше 430 миллионов рублей
Ремонт нижегородских ливневок обойдется в 137 миллионов рублей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 июня 2020 года составляет 7793 человека
Павел Данилин:«Практика использования онлайн-ресурсов для обратной связи с населением будет широко распространяться»
Почти 320 тысяч жителей Нижегородской области сдали анализы на COVID-19
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Нижегородской области
Елена Загайнова заняла пост зампредседателя избиркома дистанционного голосования по поправкам в Конституцию
Школа искусств в Арзамасском районе получила около двух миллионов рублей на новые инструменты
Более 1,8 млрд рублей субсидий выплачено нижегородским предпринимателям
В закрытом на карантин Дивееве провели крестный ход
"В костюме Маргариты": в Самаре голая женщина ввязалась в пьяный дебош
В нижегородской поликлинике № 50 открылся новый рентгенкабинет
Замначальника нижегородской налоговой инспекции признана виновной в получении взятки
В ближайшие часы в Нижегородской области вероятны грозы, ливни и град
Нижегородец вымогал у земляка-инвалида 5000 рублей
В Приокском районе Нижнего Новгорода появится сухой фонтан
ПСБ запускает конкурс для предпринимателей
Нижегородцы смогут протестировать систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 17 июня 2020 года: Число зараженных в Канавине превысило 1,2 тысячи человек
Нижегородский рецидивист пойдет под суд за зверское убийство 10-летней давности
Иван Калмыков: «Очень хорошо, что у нижегородцев есть возможность проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 июня 2020 года составляет 7 386 человек
Артем Баранов: «Уверен, что нижегородцы проявят высокую гражданскую активность на предстоявшем общероссийском голосовании»