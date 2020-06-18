Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 июня 2020 года составляет 7793 человека
За минувшие сутки от коронавируса вылечились 407 жителей Нижегородской области. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, их уже выписали из больниц.
Получается, что в общей сложности смертельно опасное заболевание побороли 7793 нижегородца (это 52,4 % от всей массы зараженных в регионе).
По данным на 18 июня 2020 года, подтверждено еще 233 случая заражения COVID-19, общее число заболевших достигло 14881 человека. Свыше пяти тысяч нижегородцев пребывают на амбулаторном лечении - у них болезнь протекает либо без симптомов, либо в легкой форме. Примерно 1,8 тысячи человек лечатся в больницах, 76 человек находятся в обсерваторах.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 18 июня 2020 года):
- число зараженных выросло до 14881 человека;
- число умерших выросло до 181 человека;
- число выздоровевших выросло до 7793 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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