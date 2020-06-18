Почти 320 тысяч жителей Нижегородской области сдали анализы на COVID-19

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:51:03+03:00

За последние сутки тестирование прошли еще более 6,2 тысячи человек

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Еще более 6,2 тысячи жителей Нижегородской области сдали анализы на коронавирус за последние сутки. Таким образом, общее число исследований на наличие инфекции с начала пандемии превысило 319,8 тысячи.

По словам губернатора Глеба Никитина, средний показатель за день вырос на 2% и достиг 9 985 человек на 100 тысяч населения. Наш регион по-прежнему остается в числе лидеров России по количеству проведенных тестов.

- Сохранение таких внушительных показателей помогает нам контролировать ситуацию с заболеваемостью и частично снимать ограничения на передвижение по региону. На днях карантин был отменен в Выксе. Что касается остальных населенных пунктов – будем оценивать ситуацию в динамике. Но уровень тестирования в любом случае останется высоким, - пояснил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что к концу июня в Выксе отремонтируют здание инфекционного отделения ЦРБ. Там организуют 75 коек для пациентов с COVID-19, пневмонией и ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU