МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Нижегородской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:10:18+03:00

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С 18 по 22 июня 2020 года в Нижегородской области сохранится высокая пожарная опасность. В лесах вводится четвертый класс опасности, сообщает пресс-служба ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи со сложившейся ситуацией в регионе могут возникнуть ЧС не выше муниципального уровня.

- Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи, - предупреждают сотрудники МЧС.

Жителям необходимо быть предельно внимательными и действовать по всем правилам пожарной безопасности. Кроме того, установлен запрет на посещение лесов, который также нужно соблюдать. Нижегородцам рекомендуют не жечь мусор на садовых и дачных участках, не разводить костры в лесах. Спасатели просят не бросать горящие спички или окурки на землю и не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU