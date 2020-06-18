Школа искусств в Арзамасском районе получила около двух миллионов рублей на новые инструменты
Выездновская детская школа искусств, расположенная в Арзамасском районе, закупила новое оборудование на сумму 1,99 миллиона рублей. Основную сумму на это выделил федеральный бюджет, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Переоснащение школы проходит в рамках нацпроекта «Культура» федерального проекта «Цифровая культура». Теперь в учреждении есть новые баяны, хоровые станки, учебная литература и пособия. Кроме того, закуплено акустическое пианино «Weber», шесть цифровых пианино и четыре гитары «Yamaha».
Руководство школы планирует собрать свой эстрадный оркестр, а в будущем, возможно, даже открыть целое специальное отделение. Через полгода школе искусств исполнится 35 лет.
- Закупка новых инструментов – это хороший подарок к нашему юбилею, – подчеркнула заместитель директора Екатерина Романова.
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ИСТОЧНИК KP.RU