Более 1,8 млрд рублей субсидий выплачено нижегородским предпринимателям

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:11:18+03:00

Еще 100 миллионов рублей будет выплачено до конца месяца

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Более 1,8 млрд рублей субсидий выплачено представителям пострадавшего бизнеса в Нижегородской области. Выплаты в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого работника производятся индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на основании заявлений.

Напомним, субсидии выплачиваются за апрель-май из средств федерального бюджета представителям малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

За два месяца в территориальные налоговые органы от налогоплательщиков поступило более 37 тысяч заявлений на получение субсидии.

Претенденты на получение субсидии за май должны представить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя до 1 июля. Заявление можно направить через «личные кабинеты» налогоплательщиков на сайте ФНС России, по почте либо непосредственно в налоговую инспекцию (попасть на прием можно по предварительной записи). Жители районов, в которых введен карантин для приема и обслуживания налогоплательщиков, могут оставить заявление в специальном боксе, установленном перед входом в операционный зал.

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ИСТОЧНИК KP.RU