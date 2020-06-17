2020-06-17T19:28:02+03:00
Общество

В закрытом на карантин Дивееве провели крестный ход

Некоторые прихожане были в масках, но социальную дистанцию не соблюдал никто
Елена ЛАЗАРЕВА
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Некоторые прихожане все-таки надели маски. Фото: сайт Свято-Троицкоого Серафимо-Дивеевского монастыряНекоторые прихожане все-таки надели маски. Фото: сайт Свято-Троицкоого Серафимо-Дивеевского монастыря
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В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре провели крестный ход в честь Дня всех святых. Информация об этом мероприятии появилась на сайте Нижегородской епархии. «В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил молебен… После литургии состоялся крестный ход», сообщает источник.

На сайте самого монастыря появились фотографии с мероприятия. Видно, что в крестном ходе участвовали не только священнослужители, но и прихожане. Были ли это местные жители, или в закрытое Дивеево все-таки прибыли туристы, достоверно сказать нельзя.

Некоторые прихожане все-таки надели маски, но о соблюдении социальной дистанции нет и речи. Священнослужителей в масках не было вообще.

Напомним, из-за карантина в Дивеево запрещен въезд и выезд туристов, но прихожанам разрешено посещать Серафимо-Дивеевский монастырь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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