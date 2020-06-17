"В костюме Маргариты": в Самаре голая женщина ввязалась в пьяный дебош

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:39:59+03:00

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16 июня во дворе дома № 93 на улице Георгия Димитрова разыгралась скандальная ситуация, шокировавшая буквально всех, кто за ней наблюдал, сообщает КП-Самара.

За столиком рядом с детской площадкой расположилась пьяная компания, причем одна из участниц застолья играла Маргариту на балу у Сатаны. Или, иными словами, трапезничала голой.

Дружеские посиделки возмутили соседей, но нетрезвая компания расходиться не собиралась. Одни участники попойки прикорнули за столом, кто-то дебоширил и просил не снимать на видео, а одна пара устроила акт «домашнего насилия». «Мужик таскал женщину за волосы и бил ее скалкой по голове», - утверждают очевидцы.

Сама же пострадавшая, казалось, не была сильно против. Судя по виду, она засыпала. Остановить беспредел смогли только сотрудники полиции. Правоохранители добавляют, что двое мужчин — одному из них 51 год, а другому 50 — отправлены под арест на 10 суток. В отношении 57-летней дамы административные материалы направлены в суд. Теперь ей тоже грозит наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU