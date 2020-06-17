2020-06-17T17:31:16+03:00
Общество

В нижегородской поликлинике № 50 открылся новый рентгенкабинет

Первые пациенты уже прошли обследования на новом аппарате
Елена ЛАЗАРЕВА
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Новый рентгенологический кабинет открылся на первом этаже ГБУЗ Нижегородской области «Поликлиника №50». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на источник в областном минздраве. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Как отметили в министерстве, с момента открытия рентгенкабнет располагался на втором этаже, что создавало определенные трудности для пациентов травматологического пункта.

Ранее сообщалось, что первый этаж поликлиники за последние два года был капитально отремонтирован. Для рентгенкабинета закуплено оборудование, персоналу проведен инструктаж по использованию. Новое оборудование более современное, эффективное и удобное - аппарат может передать изображение сразу на рабочее место врача или отправить в стационар. Кроме того, аппарат позволяет установить нужный угол осмотра перелома на изображении, что упрощает работу врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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