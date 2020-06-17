2020-06-17T16:20:04+03:00
Общество

Замначальника нижегородской налоговой инспекции признана виновной в получении взятки

Сотрудница планировала получить миллион рублей, но суд решил иначе
Елена ЛАЗАРЕВА
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Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Экс-сотрудника налоговых органов обвинили в получении взятки в особо крупных размерах – 1 миллион рублей. По данным Следственного комитета, в 2017-2018 годах подсудимая, располагая сведениями о нарушении налогового законодательства одним из ООО, предложила директору фирмы за 1 миллион рублей сократить сумму невыплаченных налогов. Фирма «уклонилась» на пять миллионов рублей, сотрудница инспекции предложила снизить сумму долга до 2,1 миллиона рублей. В июне 2018 года директор общества в качестве части взятки оплатил покупку отделочных материалов предназначенных лично обвиняемой. Первый «взяточный транш» таким образом составил 200 тысяч рублей.

На этом история закончилась с помощью следователей СК и оперативников. В ходе предварительного расследования в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в совершении инкриминируемого деяния она признала частично.

За свое преступление по приговору суда бывшая сотрудница налоговой инспекции получила наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа 3 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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