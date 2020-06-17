Нижегородец вымогал у земляка-инвалида 5000 рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:52:13+03:00

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Приговором Перевозского районного суда 22-летний местный житель осужден по статье 163 УК РФ – вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как сообщает источник, осенью прошлого года 32-летний житель Перевоза, инвалид, купил у знакомого сотовый телефон за 5 тысяч рублей. Отдать все сумму полностью он не смог, заплатил только 2000 и остальное обещал отдать позднее. Однако обещания не сдержал.

22-летний продавец решил самостоятельно разобраться с должником, и накануне нового года пришел к нему, предварительно приняв горячительные напитки. Только затребовал долг уже не 3000 рублей, а 8 тысяч – с процентами. «При этом стал высказывать угрозы применения насилия, а затем несколько раз ударил хозяина квартиры по лицу и телу, причинив инвалиду телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин лица и тела», - сообщает пресс-служба прокуратуры. Через несколько дней покупатель передал вымогателю долг и «проценты» - 8000 рублей.

Суд назначил вымогателю наказание – 3,5 года лишения свободы с испытательным сроком 4 года, принимая во внимание наличие малолетнего ребенка, явку с повинной и добровольное возмещение ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU