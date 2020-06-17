В Приокском районе Нижнего Новгорода появится сухой фонтан
Работы по благоустройству на бульваре по проспекту Гагарина стартовали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на источник в администрации Приокского района.
Подготовительные работы начаты на участке от дома №104 до дома №146. В течение недели будет сделана разметка, будут убраны малые архитектурные формы. Также подрядчик уберет сухие и аварийные деревья.
Вдоль трамвайных путей установят скамейки, урны, информационные стенды, арт-объекты «Книга» и «3D-рамка», качели «Зимний сад», проложат дорожки и установят пешеходный фонтан, сообщил глава района Михаил Шатилов.
Напомним, в этом году планируется благоустроить три общественных пространства в районе - детская площадка в Дубенках и бульвар в Щербинках-2 (от площади Жукова до улицы Лебедева) и бульвар на Гагарина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU