Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 17 июня 2020 года: Число зараженных в Канавине превысило 1,2 тысячи человек

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:59:14+03:00

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Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области уже перевалило за 14,5 тысячи человек. Из них 7 021 проживает на территории областного центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В числе районов-лидеров по-прежнему остаются Автозавод, где подтверждено 1 372 случая заболевания, Канавино с 1 214 зараженными и Ленинский район, где опасный вирус подхватили уже 1 109 жителей. В каждом из остальных районов Нижнего Новгорода менее тысячи зараженных. В Сормове заболели 843 человека, в Нижегородском - 736, в Советском - 685, в Московском 620, и в Приокском - 442.

Еще более 7,6 тысячи зараженных находятся в других городских округах и районах Нижегородской области. При этом более половины от общего числа пациентов с COVID-19 уже полностью выздоровели и покинули больницы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 17 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14 648 человек;

- число умерших выросло до 179 человек;

- число выздоровевших выросло до 7 386 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU