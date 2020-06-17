Нижегородский рецидивист пойдет под суд за зверское убийство 10-летней давности

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:23:56+03:00

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СК завершил расследование и передал в суд уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», возбужденное в отношении 35-летнего жителя Нижнего Новгорода. Мужчина совершил преступление 10 лет назад.

Трагедия произошла 11 сентября 2010 года в доме на Волжской набережной – обвиняемый поссорился с хозяйкой квартиры из-за того, что она якобы его оскорбила, взял нож и ударил им женщину более пятидесяти раз. Пострадавшая скончалась на месте, а злоумышленник сбежал.

Его искали несколько лет. Эксперты опросили десятки подозреваемых, а потом выяснили, что настоящий преступник уже был несколько раз судим. В ходе расследования установилось, что убийца познакомился со своей жертвой в одном из нижегородских кафе. Она пригласила его к себе в квартиру, где мужчина и накинулся на нее с ножом.

Свою вину нижегородец признал. Сейчас он отбывает в исправительной колонии назначенное судом наказание за совершение разбойного нападения.

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ИСТОЧНИК KP.RU