2020-06-17T12:35:09+03:00
Политика

Иван Калмыков: «Очень хорошо, что у нижегородцев есть возможность проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно»

Член Молодежного парламента при Госдуме РФ прокомментировал предстоящее Общероссийское голосование за поправки в Конституцию
Эльвира ОСИПОВА
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Иван Калмыков, член Молодежного парламента при Госдуме РФ прокомментировал предстоящее Общероссийское голосование за поправки в Конституцию, которое состоится 1 июля:

- Очень хорошо, что у нижегородцев есть возможность проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно. Думаю, что ей воспользуется не только молодежь, но и люди старшего поколения. Как показал недавний праймериз партии «Единая Россия», представители «серебряного возраста» в последние годы достаточно активно осваивают интернет. Поэтому проявить свою гражданскую позицию в новом – дистанционном – формате смогут нижегородцы разных поколений. Среди главных преимуществ онлайн-голосования – удобство и безопасность. Можно проголосовать, не выходя из дома или находясь на даче, в поездке, в отпуске. Конфиденциальность и анонимность данных гарантированы.

Для меня как историка самая важная поправка к Конституции — защита исторической памяти и справедливости. Моя диссертация была посвящена вкладу Горьковской области в победу в Великой Отечественной войне, и мне очень горько наблюдать, как политические критиканы и «историки», стремясь вытащить какую-то «чернуху», принижают героизм нашего народа и подвиг тружеников тыла. Встречаются такие люди, к сожалению, и среди наших земляков. Думаю, что защита одной из стержневых тем в нашей истории, правды о Великой Отечественной войне должна стать заслоном для тех, кто пытается получить дешевый успех, «танцуя на костях» защитников нашей Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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