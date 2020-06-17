2020-06-17T10:18:08+03:00
Политика

Артем Баранов: «Уверен, что нижегородцы проявят высокую гражданскую активность на предстоявшем общероссийском голосовании»

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области VI созыва прокомментировал поправки в Конституцию РФ
Эльвира ОСИПОВА
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Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области VI созыва Артем Баранов прокомментировал поправки в Конституцию РФ, голосование за которые состоится 1 июля по решению Президента России Владимира Путина:

- Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в Нижегородской области созданы все условия для проведения общероссийского голосования. Выразить свою гражданскую позицию можно будет в пунктах проведения голосования или в режиме онлайн. Каждый нижегородец, имеющий право голоса, сможет выбрать удобный и безопасный формат. Лично я буду голосовать в онлайн-режиме. Удобство, доступность и надежность этой процедуры была с успехом продемонстрирована на прошедшем в регионе праймериз.

Одной из основ нашего общества является уважение к нашей истории, поэтому ее сохранение является одним из важнейших приоритетов в государственной политике России. Закрепление этого факта в Основном законе страны будет способствовать защите ее суверенитета. Историческая память нашего народа является фундаментом всего российского общества. Но, к сожалению, в последнее время некоторые западные страны предпринимают активные попытки пересмотра или фальсификации исторических данных. По сути, предлагаемые поправки направлены на сохранение памяти наших предков, которые всегда защищали границы и суверенитет нашей страны, а также сохранение нашей национальной идентичности. Особенно символично, что голосование за поправки в Конституцию совпало с 75-летней годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Уверен, что нижегородцы проявят высокую гражданскую активность на предстоявшем общероссийском голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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