2020-06-17T09:36:20+03:00
Общество

«Семеновскую матрешку» будут выпускать только в Нижегородской области

Право на использование бренда получила местная компания
Юлия ИСАЕВА
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Известный российский бренд «Семеновская матрешка» теперь будет изготавливаться только в Нижегородской области. Исключительное право на его использование получило ООО «Торговый Дом Семеновская роспись», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как подчеркнул директор департамента развития туризма и НХП Сергей Яковлев, благодаря такому статусу Семенов не только будет более узнаваем, но и повысит свой имидж как одного из главных центров народных художественных промыслов России.

- Для Нижегородской области предприятия народных художественных промыслов имеют особое значение. Это важная часть нашей культуры и истории, которую мы обязаны сохранить для будущих поколений, - отметил в свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, три года назад в Семенове открылся первый Музей традиционной матрешки. Мероприятие было приурочено к 95-летию «Семеновской матрешки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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