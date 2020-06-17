ГЖД вернет отмененные поезда из Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга и Адлера
Горьковская железная дорога решила восстановить движение поездов дальнего следования, которые были отменены ранее из-за пандемии коронавируса. Это связано с постепенным снятием ограничений и ростом спроса жителей на поездки.
Как сообщили в пресс-службе компании, уже с конца июня из Нижнего Новгорода снова будут курсировать поезда №87/88 до Адлера. А с начала июля на маршрут вернется поезд №59/60 из приволжской столицы до Санкт-Петербурга.
Билеты можно купить в кассах дальнего следования, терминалах самообслуживания на вокзале, на сайте РЖД или в специальном мобильном приложении.
Напоминаем, что с 3 июля 2020 года в расписание также вернутся «Стрижи» по маршруту Нижний Новгород – Москва. Речь идет о трех скоростных поездах, которые будут курсировать в зависимости от дня недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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