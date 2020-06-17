2020-06-17T10:31:58+03:00
Общество

ГЖД вернет отмененные поезда из Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга и Адлера

Они снова начнут курсировать в конце июня – начале июля
Юлия ИСАЕВА
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Горьковская железная дорога решила восстановить движение поездов дальнего следования, которые были отменены ранее из-за пандемии коронавируса. Это связано с постепенным снятием ограничений и ростом спроса жителей на поездки.

Как сообщили в пресс-службе компании, уже с конца июня из Нижнего Новгорода снова будут курсировать поезда №87/88 до Адлера. А с начала июля на маршрут вернется поезд №59/60 из приволжской столицы до Санкт-Петербурга.

Билеты можно купить в кассах дальнего следования, терминалах самообслуживания на вокзале, на сайте РЖД или в специальном мобильном приложении.

Напоминаем, что с 3 июля 2020 года в расписание также вернутся «Стрижи» по маршруту Нижний Новгород – Москва. Речь идет о трех скоростных поездах, которые будут курсировать в зависимости от дня недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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