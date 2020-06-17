2020-06-17T08:22:35+03:00
Общество

Дожди и грозы обрушатся на Нижний Новгород 17 июня

Синоптики обещают жару и сильную влажность
Юлия ИСАЕВА
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По-настоящему летняя погода царит в Нижнем Новгороде уже несколько дней. До конца этой недели жара не спадет, но в среду, 17 июня, она усугубится дождями и грозами.

С самого утра синоптики прогнозируют солнечное и ясное небо. Осадков стоит ожидать преимущественно после обеда. На приволжскую столицу обрушится гроза. Однако прохлады она не принесет. Наоборот, столбики термометров поползут вверх и покажут около +28 градусов.

До полудня ветра практически не будет, но в районе 15:00 он усилится до шести-семи метров в секунду. Кроме того, ожидается сильная влажность (до 80%). Дожди и грозы продлятся практически до позднего вечера. Затем небо будет облачным. Ночью синоптики дождей не обещают, а температура воздуха будет колебатья в районе +19 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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