2020-06-17T08:10:18+03:00
Общество

Еще более 570 нижегородцев вернутся домой из-за границы в ближайшую неделю

Все они будут отправлены на двухнедельный карантин
Юлия ИСАЕВА
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Спецрейсы продолжают доставлять домой россиян, которые застряли в других странах из-за пандемии коронавируса. За последние два месяца на территорию Нижегородской области вернулись 628 местных жителей.

Кроме того, в ближайшую неделю, с 17 по 23 июня, планируется перевезти на родину еще более 570 нижегородцев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне из Армении домой вернулись еще 14 жителей Нижегородской области. Ближайшие две недели они проведут на карантине, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Напомним, вопрос возвращения жителей на родину находится под контролем властей.

- Люди, застрявшие за пределами страны из-за пандемии, оказались действительно в непростой ситуации, и мы не могли оставить их без помощи. Правительство области сразу же обратилось за поддержкой к федеральным органам власти, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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