2020-06-16T22:04:54+03:00
Общество

Нижегородских выпускников не будут обязывать надевать маски и перчатки на ЕГЭ

Но желающие смогут сдавать экзамен в средствах индивидуальной защиты
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин рассказал в ходе пресс-конференции в формате онлайн, как будет проходить ЕГЭ-2020 в нашем регионе. Так, все помещения для сдачи экзаменов – а их будет более тысячи – будут продезинфицированы. Санобработке подлежит также все оборудование, а также транспортные средства, на которых школьники будут добираться на экзамены в муниципалитетах.

Перчаточно-масочный режим на ЕГЭ будет обязательным только для организаторов. Выпускники же смогут находиться на экзаменах без средств индивидуальной защиты. Однако если кто-то захочет сдавать ЕГЭ в маске – запрещать никто не будет. Но принесенные из дома маски будут тщательно проверяться на предмет шпаргалок. Кроме того, маски и перчатки можно будет получить на входе. А чтобы избежать толкучки, все школьники будут прибывать на экзамены в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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