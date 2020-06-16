Нижегородских выпускников не будут обязывать надевать маски и перчатки на ЕГЭ

16 Июнь 2020 2020-06-16T22:04:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин рассказал в ходе пресс-конференции в формате онлайн, как будет проходить ЕГЭ-2020 в нашем регионе. Так, все помещения для сдачи экзаменов – а их будет более тысячи – будут продезинфицированы. Санобработке подлежит также все оборудование, а также транспортные средства, на которых школьники будут добираться на экзамены в муниципалитетах.

Перчаточно-масочный режим на ЕГЭ будет обязательным только для организаторов. Выпускники же смогут находиться на экзаменах без средств индивидуальной защиты. Однако если кто-то захочет сдавать ЕГЭ в маске – запрещать никто не будет. Но принесенные из дома маски будут тщательно проверяться на предмет шпаргалок. Кроме того, маски и перчатки можно будет получить на входе. А чтобы избежать толкучки, все школьники будут прибывать на экзамены в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU