2020-06-16T21:05:21+03:00
Общество

Главный городской фонтан заработал в Нижнем Новгороде

Срок открытия был перенесен из-за режима повышенной готовности
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Главный фонтан Нижнего Новгорода на площади Минина и Пожарского снова заработал 16 июня 2020 года. Обычно фонтан включают в начале мая, как только стартует парковый сезон, но в этом году сроки открытия пришлось перенести из-за режима повышенной готовности и самоизоляции, пояснили в пресс-службе городской администрации.

- Все работы по расконсервации фонтана мы провели еще в апреле, - отметил главный инженер АО «Нижегородский водоканал» Алексей Кожевников. – Но фонтаны в нашем городе традиционно считаются центром притяжения гуляющих, поэтому с открытием пришлось повременить. Теперь же ряд ограничений снят, парки и скверы открыты для посещения, поэтому фонтан решено было включить.

А вот питьевые фонтанчики в Нижегородском кремле до сих пор остаются выключенными. Их работа будет возобновлена только после окончательного снятия всех ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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