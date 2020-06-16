Нижегородцы просят оставить Сормовский парк зоной тихого отдыха

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:01:33+03:00

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Профильное заседание постоянной комиссии гордумы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре состоялось во вторник, 16 июня 2020 года. В ходе него было принято решение провести расширенное рабочее совещание с участием замглавы администрации города Дмитрия Сивохина, чтобы обсудить вместе концепцию развития Сормовского парка.

Напомним, еще в феврале 2020 года депутаты обсуждали планы по развитию парка в рамках концессионного соглашения с ООО «Фаст-Фуд». Члены комиссии выразили желание ознакомиться с проектом, поскольку полноценная концепция развития парка до сих пор не была представлена. Между тем, большинство сормовичей выступают за то, чтобы сохранить парк в первую очередь как место тихого отдыха.

- Не хотелось бы, чтобы Сормовский парк превратился в один большой аттракцион с платными зонами, – отметил депутат Павел Пашинин.

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ИСТОЧНИК KP.RU