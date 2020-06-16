РЖД возвращает отмененные из-за коронавируса «Стрижи» между Нижним Новгородом и Москвой

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:24:56+03:00

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Страна постепенно выходит из режима самоизоляции – несколько дней назад в Нижегородской области был отменен карантин для приезжающих из других регионов, а с начала июля появится больше возможностей съездить в Москву на отдых или по работе. Отмененные ранее из-за пандемии коронавируса «Стрижи» снова возвращаются в расписание – об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Так, на маршрут вернутся три пары поездов, которые будут курсировать в зависимости от дня недели. Кроме того, перевозки продолжат осуществлять поезда, курсирующие и сейчас. Периодичность курсирования поездов «Стриж» сообщением Москва – Нижний Новгород и обратно будет увеличена с 3 июля 2020 года.

Билеты можно приобрести в кассах дальнего следования, терминалах самообслуживания, на сайте РЖД или с помощью специального приложения.

ИСТОЧНИК KP.RU