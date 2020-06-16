Нижегородский академический театр драмы возобновляет репетиции

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:17:39+03:00

На сентябрь запланированы две премьеры

Изменить размер текста: A A

Нижегородский театр драмы возобновляет работу. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского академического театра.

По информации источника, пока работа идет только внутри театра – с 18 июня начинаются репетиции спектакля «Мальчики» по пьесе Нины Садур.

На сентябрь нижегородский театр планирует показ двух премьер – спектаклем на военную тему «Мальчики» и постановкой «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака.

Напомним, с 12 июня в Нижегородской области возобновили работу музеи, зоопарки, библиотеки и учреждения дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что в Балахнинском районе будет построен новый Дом культуры. Контракт на строительство Дома культуры в поселке Большое Козино уже заключен региональной Дирекцией по строительству.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU