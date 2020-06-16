2020-06-16T17:17:39+03:00
Общество

Нижегородский академический театр драмы возобновляет репетиции

На сентябрь запланированы две премьеры
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородский театр драмы возобновляет работу. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского академического театра.

По информации источника, пока работа идет только внутри театра – с 18 июня начинаются репетиции спектакля «Мальчики» по пьесе Нины Садур.

На сентябрь нижегородский театр планирует показ двух премьер – спектаклем на военную тему «Мальчики» и постановкой «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака.

Напомним, с 12 июня в Нижегородской области возобновили работу музеи, зоопарки, библиотеки и учреждения дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что в Балахнинском районе будет построен новый Дом культуры. Контракт на строительство Дома культуры в поселке Большое Козино уже заключен региональной Дирекцией по строительству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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