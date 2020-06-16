Нижегородская прокуратура проверит жалобы мигрантов
Прокуратура области организовала проверку по факту возможного нарушения прав иностранных граждан, которые содержатся в Центре временного содержания иностранцев областного ГУ МВД. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, ранее в социальных сетях появились жалобы мигрантов, которые ожидают депортации. Около 80 человек в данный момент содержаться в спецприемнике, среди них – граждане Таджикистана, Туркменистана, Армении. Мигранты продолжают прибывать, а из-за закрытых границ их не могут отправить на историческую родину. Некоторые ожидают вылета по несколько месяцев.
Сегодня прокурор Сормовского района посетил спецприемник, чтобы лично получить информацию о конкретных фактах нарушений. В ходе проверки правоохранители дадут оценку соблюдению стандартов медобслуживания, санитарно-эпидемиологических норм, норм питания. Кроме того, будут проанализированы действия судебных приставов.
Ситуация взята на контроль прокуратурой, в случае обнаружения нарушений прокуратура примет меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU