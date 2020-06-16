Нижегородцам предлагают в онлайн-формате выбрать территории для благоустройства

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:43:48+03:00

Голосование будет проводиться с 23 июня до 6 июля

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С 23 июня до 6 июля 2020 года нижегородцы смогут онлайн выбрать общественные территории для благоустройства в 2021 году. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации со ссылкой на и.о. главы города Юрия Шалабаева.

Отдать свой голос можно будет онлайн, зарегистрировавшись на сайте GolosZa.ru, или 1 июля 2020 года на территориальных счетных участках, где будет проводится голосование за поправки в Конституцию.

Победители по итогам рейтингового голосования в форме дистанционного голосования будут определены по каждому району города простым большинством голосов. При равном количестве голосов предпочтение будет отдано территории, которая должна быть благоустроена раньше по программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU