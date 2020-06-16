Нижегородец без причин ударил пожилую соседку ножом

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:37:27+03:00

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Следователь Следственного отдела по Автозаводскому району СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти 76-летней нижегородки. Об этом сообщает региональная пресс-служба Следственного управления Следственного комитета. Уголовное дело заведено по статье 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 8 июня в одной из квартир дома по улице Янки Купалы 33-летний мужчина по просьбе пожилой соседки ремонтировал ее стиральную машинку. В процессе работы он неожиданно и без причин нанес женщине удар ножом в шею. Затем закрыл дверь и ушел. Забеспокоившись, что мать не выходит на связь, в квартиру приехала дочь и обнаружила убитую.

Свою причастность к преступлению подозреваемый не отрицает. По информации источника в СУ СК, автозаводец работает и на учете у психиатра не состоит.

Расследование продолжается. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и назначат судебно-психиатрическую экспертизу с целью установления вменяемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU