В районе деревни Ольгино вводится ограничение движения

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:18:03+03:00

Две полосы из четырех закрываются до декабря 2020 года

Изменить размер текста: A A

В районе строительства транспортной развязки около деревни Ольгино вводится ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на региональное Министерство транспорта. По данным источника, две полосы из четырех закрываются для движения транспорта до декабря 2020 года.

Ограничения связаны со строительство в районе Ольгино крупной транспортной развязки, которая разделит транспортные потоки богородского и арзамасского направлений. На данный момент подрядчик приступил к установке ливневной канализации.

Как сообщает нижегородский минтранс, за сутки по этой дороге проходит около 4,3 тысяч единиц транспорта. Пропускная способность участка уже исчерпана: на подходах возникают систематические заторы. Протяженность новой двухуровневой развязки составит почти 1,5 км, количество полос движения — от четырех до шести. Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее сообщалось, что строительство транспортной развязки в Сормове на улице Циолковского начнется к концу лета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU