В районе деревни Ольгино вводится ограничение движения
В районе строительства транспортной развязки около деревни Ольгино вводится ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на региональное Министерство транспорта. По данным источника, две полосы из четырех закрываются для движения транспорта до декабря 2020 года.
Ограничения связаны со строительство в районе Ольгино крупной транспортной развязки, которая разделит транспортные потоки богородского и арзамасского направлений. На данный момент подрядчик приступил к установке ливневной канализации.
Как сообщает нижегородский минтранс, за сутки по этой дороге проходит около 4,3 тысяч единиц транспорта. Пропускная способность участка уже исчерпана: на подходах возникают систематические заторы. Протяженность новой двухуровневой развязки составит почти 1,5 км, количество полос движения — от четырех до шести. Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ранее сообщалось, что строительство транспортной развязки в Сормове на улице Циолковского начнется к концу лета.
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ИСТОЧНИК KP.RU