В Выксе снят карантин по коронавирусу

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:01:11+03:00

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С сегодняшнего дня, 16 июня, снимается карантин в городском округ Выкса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, главный санитарный врач Нижегородской области 15 июня выдал предписание о снятии карантина в Выксе, поскольку за последнюю неделю в округе не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. А это означает, что очаг заболевания был ликвидирован.

Как подчеркнул губернатор, «в Выксе на конец апреля сложилась достаточно непростая обстановка». Это связано с тем, что за последние годы Выкса стала промышленным и туристическим центром, и в период пандемии это стало фактором уязвимости. «Переждать непростое время в округ ехали люди из других регионов и даже иностранные граждане. Вполне естественно, что на стабилизацию ситуации потребовалось больше времени, чем в населенных пунктах, где карантин был снят в конце мая», - отметил Глеб Никитин и поблагодарил жителей округа за ответственность.

Напомним, ранее был снят карантин в поселке Гремячево , в рабочих поселках Мухтолово, Тумботино, в селе Починки.

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ИСТОЧНИК KP.RU