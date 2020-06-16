2020-06-16T13:40:54+03:00
Общество

Соломон Апоян: «На избирательных участках 1 июля будут приняты все меры безопасности»

Заразиться на избирательных участках нереально, считает врач
Елена ЛАЗАРЕВА
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Главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян прокомментировал предстоящее голосование за поправки в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля:

- Наши граждане привыкли голосовать очно, и понятно, что в сегодняшней эпидемиологической ситуации возникает много вопросов и опасений, как этот процесс будет организован на этот раз.

Как медик могу подтвердить, что на избирательных участках будут приняты очень серьезные меры безопасности. Это и бесконтактные термометры, с помощью которых будут измерять температуру всем присутствующим на участке. Это одноразовые перчатки, бахилы и маски для всех голосующих, наблюдателей и членов избирательной комиссии. На участках обязательно установят санитайзеры и проконтролируют, чтобы люди находились на безопасном друг от друга расстоянии. Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора, в час «пропускная способность» одного участка не должна превышать 8-12 человек. То есть все существующие меры безопасности обеспечат. Поэтому переживать за свое здоровье не стоит — на избирательном участке заразиться, в принципе, нереально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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