Наталья Смотракова: «Поправки в Конституцию позволят обеспечить качество и доступность медицинской помощи в любом уголке страны»

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:37:20+03:00

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Заместитель председателя комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Нижегородской области Наталья Смотракова прокомментировала изменения в Конституцию, за которые россиянам предстоит проголосовать 1 июля.

- 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ. Это важное мероприятие для всех граждан России. С 1993 года изменилась внешняя и внутренняя политика. Есть сферы, которые требуют серьезных изменений, и без внесения поправок в Конституцию РФ не обойтись. Для меня как депутата и заместителя председателя комитета по социальным вопросам наиболее важными являются поправки в Конституцию, которые касаются социальной направленности, а также вопросов здравоохранения.

Особенно сейчас, на фоне столь серьезной эпидемиологической ситуации, понимаешь, что вопрос внесения поправок в Конституцию РФ, как никогда, актуален и обязывает государство создать все условия, чтобы доступность медпомощи, её качество были равными на всей территории России. Медицина должна быть единой и надёжной везде!

Теперь это станет зоной ответственности всех уровней власти - и региональной, и муниципальной. Они должны работать, как единый слаженный механизм. А если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение главного закона страны – Конституции! Это принципиально иная ответственность перед людьми и государством.

В идеале, качественную бесплатную медицинскую помощь необходимо обеспечить в любом, даже самом отдаленном, уголке нашей страны. В связи с этим необходимо установить медработникам льготы и социальный пакет, независимо от того, где именно они живут и работают: в городе или на селе, а также увеличить финансирование системы здравоохранения в целом. Все вместе принесёт свои плоды, и наши граждане почувствуют улучшение ситуации в медицине.

Я считаю, что принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ – гражданский долг каждого. А в нынешних условиях пандемии правильнее будет проголосовать онлайн, если к 1 июля ситуация не улучшится.

Настоящий гражданин Российской Федерации может и должен повлиять на нужные, своевременные изменения в стране, или мы застрянем в прошлом, - считает Наталья Смотракова.

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ИСТОЧНИК KP.RU