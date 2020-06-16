2020-06-16T12:28:53+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 16 июня 2020 года: В Канавине почти 1,2 тысячи заболевших

Публикуем карту распространения коронавируса в Нижнем Новгороде
Анастасия НАЗАРОВА
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Карта распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода.Карта распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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Уже более 14,4 тысячи нижегородцев заразились новой коронавирусной инфекцией. При этом, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 7,4 тысячи из них - это жители районов и городских округов Нижегородской области, а остальные 6,9 тысячи - жители приволжской столицы. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода.

Тройка лидеров антирейтинга остается неизменной на протяжении нескольких недель. На первом месте - Автозаводский район, где выявлено 1365 человек с COVID-19, на втором месте - Канавино с 1199 «ковидными» пациентами, а на третьем месте - Ленинский район, где число заболевших перевалило за тысячу.

Сообщалось, что в 32 районах Нижегородской области за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19.

КОНКРЕТНО

Статистика распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода (по данным на 16 июня 2020 года):

Автозаводский – 1365

Канавинский – 1199

Ленинский – 1080

Сормовский – 839

Нижегородский – 733

Советский – 671

Московский – 616

Приокский – 440

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ИСТОЧНИК KP.RU

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