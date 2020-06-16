Дмитрий Орлов: «Электронное голосование - технология будущего»

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:00:32+03:00

Политолог считает, что в ближайшие 15-20 лет процедура голосования полностью перейдет в онлайн.

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«Электронное голосование - технология будущего», - Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов, политолог, генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций», считает, что в ближайшие 15-20 лет процедура голосования полностью перейдет в онлайн.

- Электронное голосование - технология будущего. Сегодня оно востребовано у жителей крупных городов, особенно у среднего класса, фрилансеров, представителей свободных профессий и всех тех, кто привык пользоваться удаленными сервисами, кто «дружит» с социальными сетями и мессенджерами.

В Нижнем Новгороде и Москве интерес к электронному голосованию по поправкам к Конституции достаточно высок, и количество зарегистрировавшихся для участия именно онлайн, определённо, свидетельствует об этом. Главная задача для власти сегодня - убедить людей в том, что тайна результатов электронного голосования будет гарантирована, и какого-либо постороннего вмешательства не произойдёт. Если по итогам электронного голосования сформируется пространство доверия, применение этой процедуры можно будет постепенно расширять.

Нижний Новгород неслучайно наряду с Москвой определен как место проведения электронного голосования. В регионе отработаны необходимые технологии и есть неплохие организационные возможности для этого.

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ИСТОЧНИК KP.RU