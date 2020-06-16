Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 июня 2020 года составляет 7013 человек

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:34:27+03:00

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За сутки коронавирусную инфекцию побороли еще 202 нижегородца. По данным на 16 июня 2020 года, в общей сложности выздоровели 7013 жителей Нижегородской области (48,7 % от общего числа заболевших). Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

- На 16 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,76. Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений. Дальнейшая стабилизация во многом зависит от каждого из нас, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сообщалось, что за сутки в регионе было выявлено еще 206 случаев заражения COVID-19. Таким образом общее число заболевших перевалило за 14,4 тысячи человек. Причем около пяти тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, поскольку у них либо нет симптомов коронавируса, либо болезнь протекает в легкой форме. Около 2,2 тысячи пациентов лечатся в больницах, а 80 человек пребывают в обсерваторах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 16 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14410 человек;

- число умерших выросло до 175 человек;

- число выздоровевших выросло до 7013 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU