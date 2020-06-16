Прокурор Нижегородской области ответит на вопросы предпринимателей

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:09:12+03:00

Прием будет проводиться в формате видеоконференции

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19 июня 2020 года на базе Торгово-промышленной палаты состоится прием предпринимателей. На вопросы ответит прокурор Нижегородской области Вадим Антипов, региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, генеральный директор нижегородской ТПП Иван Разуваев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В рамках приема официальные лица ответят на вопросы по противодействию коррупции и ее проявлениям при осуществлении предпринимательской деятельности, а также вопросы о взаимодействии бизнеса с властными структурами и правоохранительными органами.

Прием будет проводиться в формате видеоконференцсвязи.

Вопросы и обращения необходимо предоставить до 17.00 сегодня, 16 июня. Обращения необходимо направить по электронной почте borisova@tpp.nnov.ru либо по адресу: Нижний Новгород, улица Нестерова, д. 31, каб. 209 (тел. 8 (831) 266-42-10, доб. 1010).

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ИСТОЧНИК KP.RU