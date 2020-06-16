2020-06-16T10:12:02+03:00
Общество

В Балахнинском районе будет построен новый Дом культуры

Контракт на строительство уже заключен региональной Дирекцией по строительству
Елена ЛАЗАРЕВА
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Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» заключил контракт на возведение нового Дома культуры в рабочем поселке Большое Козино Балахнинского района. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Как подчеркнул губернатор региона Глеб Никитин, существующий дом культуры в поселке давно требует ремонта. Было принято решение построить новый Дом культуры, так как он является «основным местом притяжения жителей». По словам главы региона, строительство нового здания начнется сразу после оформления соответствующих документов.

Здание будет представлять собой современный и компактный комплекс. Дом культуры распланирован таким образом, чтобы можно было одновременно проводить в помещениях спортивные и культурно-просветительские мероприятия, давать спектакли и концерты. Предусмотрены помещения для творческих студий.

«В частности, многофункциональный зал на 250 мест можно будет использовать для проведения массовых мероприятий и для кинопоказов», - добавил Глеб Никитин.

Стоимость строительства Дома культуры составит около 88 миллионов рублей. Завершить возведение объекта планируется в конце 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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