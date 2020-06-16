Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается ясная и солнечная погода

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:00:57+03:00

Дожди и грозы придут в регион уже завтра

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Сегодня, 16 июня, в Нижнем Новгороде ожидается солнечная погода. По данным Гидрометеоцентра, сейчас температура воздуха +21 градус, в течение дня столбики термометра поднимутся еще на два-три градуса – до +24. К вечеру немного похолодает, до +19 градусов, а ночью ожидается приятная прохлада +15…+17 градусов.

Весь день ожидается ясная, солнечная погода, небольшая облачность вероятна после 6 часов вечера. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный и западный, 3-4 метра в секунду с порывами до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – от 758 миллиметра ртутного столба утром до 755 мм рт.ст. к вечеру. Относительная влажность – 51-57%.

Уже завтра в регион придут грозы и дожди. По прогнозам синоптиков, в среду и четверг по-прежнему тепло - до +27 градусов, но днем, вечером и ночью вероятны осадки и прохлада до +15 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU