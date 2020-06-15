15 Июнь 2020 2020-06-15T20:27:16+03:00

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Федерация отозвала субсидию на строительство Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация опубликована в приложении к пояснительной записке законопроекта о внесении изменений в бюджет региона на ближайшие три года.

Речь идет о сумме в 180 миллионов рублей, которые Нижегородская область не получит на возведение арены. Однако есть информация, что эти средства планируется вернуть в 2021 году.

Напомним, в Ледовом дворце будут размещены ледовая и тренировочные арены, а также дорожки для керлинга. Объект рассчитан примерно на 12 тысяч зрителей. Инвестиции в строительство оцениваются более чем в 10 миллиардов рублей, сооружение планируется возвести на Стрелке, в границах улиц Совнаркомовской, Самаркандской, Бетанкура и набережной Волги. Площадь дворца - 70 тысяч квадратных метров. Проект уже одобрен госэкспертизой.

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ИСТОЧНИК KP.RU