Организации, возобновившие работу после карантина, попали на «Карту жителя Нижегородской области»

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:53:09+03:00

Цветными отображаются работающие компании, а серыми - те, чья деятельность пока приостановлена

Изменить размер текста: A A

Компании, возобновившие работу, теперь отмечены на портале «Карта жителя Нижегородской области». Жители смогут увидеть их в специальном разделе «Каталог», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Создатели обозначили организации двумя метками: цветной – если компания уже работает, серой – если ее деятельность пока приостановлена. Найти нужную можно по 18 категориям: еда, продукты, медицина, магазины, авто, почта, услуги, транспорт и другим.

Новая функция в течение месяца появится и в мобильных приложениях для Android и IOS. Актуальная информация будет корректироваться.

Кроме того, создатели «Карты» модернизировали этап входа в личный кабинет пользователя. Теперь для авторизации можно просто ввести номер телефона и придумать пароль. При повторном входе с этого же устройства повторять эту процедуру не придется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU