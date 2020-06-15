Организации, возобновившие работу после карантина, попали на «Карту жителя Нижегородской области»
Компании, возобновившие работу, теперь отмечены на портале «Карта жителя Нижегородской области». Жители смогут увидеть их в специальном разделе «Каталог», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Создатели обозначили организации двумя метками: цветной – если компания уже работает, серой – если ее деятельность пока приостановлена. Найти нужную можно по 18 категориям: еда, продукты, медицина, магазины, авто, почта, услуги, транспорт и другим.
Новая функция в течение месяца появится и в мобильных приложениях для Android и IOS. Актуальная информация будет корректироваться.
Кроме того, создатели «Карты» модернизировали этап входа в личный кабинет пользователя. Теперь для авторизации можно просто ввести номер телефона и придумать пароль. При повторном входе с этого же устройства повторять эту процедуру не придется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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