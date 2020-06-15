2020-06-15T18:53:09+03:00
Общество

Организации, возобновившие работу после карантина, попали на «Карту жителя Нижегородской области»

Цветными отображаются работающие компании, а серыми - те, чья деятельность пока приостановлена
Валерия ГРОМОВА
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Компании, возобновившие работу, теперь отмечены на портале «Карта жителя Нижегородской области». Жители смогут увидеть их в специальном разделе «Каталог», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Создатели обозначили организации двумя метками: цветной – если компания уже работает, серой – если ее деятельность пока приостановлена. Найти нужную можно по 18 категориям: еда, продукты, медицина, магазины, авто, почта, услуги, транспорт и другим.

Новая функция в течение месяца появится и в мобильных приложениях для Android и IOS. Актуальная информация будет корректироваться.

Кроме того, создатели «Карты» модернизировали этап входа в личный кабинет пользователя. Теперь для авторизации можно просто ввести номер телефона и придумать пароль. При повторном входе с этого же устройства повторять эту процедуру не придется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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