Нижегородский кардиоцентр имени Королева возобновит плановый прием пациентов с 1 июля

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:39:03+03:00

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Нижегородская кардиохирургическая больница имени академика Королева будет госпитализировать пациентов в плановом порядке уже с 1 июля. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент медучреждение работает в режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Сегодня кардиохирургия, передовые технологии и подходы в этой области четко прописаны в национальном проекте «Здравоохранение». Специализированная помощь становится не только доступнее, но и эффективнее, - рассказал главврач больницы Антон Максимов.

Только за май местные кардиохирурги провели порядка 100 операций пациентам в тяжелом состоянии. Их лечение нельзя было перенести на более поздний срок.

Ранее мы сообщали, что управление федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области возобновил личный прием граждан с 15 июня. Теперь жители региона могут воспользоваться сервисом «Электронная очередь записи на личный прием», который работает на официальном сайте управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU