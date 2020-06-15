2020-06-15T18:28:55+03:00
Общество

Нижегородская область потратит более трех миллионов рублей на массовые торжества в Дивееве

В селе планируется празднование Дня памяти Серафима Саровского
Валерия ГРОМОВА
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Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области объявило несколько аукционов на сумму более трех миллионов рублей в рамках подготовки к массовым торжествам в Дивееве. Речь идет о Дне памяти Серафима Саровского, сообщается в документах на портале госзакупок.

Согласно информации, более 428 тысяч рублей планируется потратить на покупку палаток для паломников, еще более 983 тысяч рублей уйдет на организацию горячего питания. На еду для сотрудников, задействованных в подготовке праздника, выделят еще 340 тысяч рублей.

Кроме того, 810 тысяч рублей будут потрачены на видеоподдержку торжества, а на перевозку паломников и оборудования – еще более 900 тысяч.

Напомним, карантин, введенный на территории Серафимо-Дивеевсого монастыря после массового заражения коронавирусом, был снят несколько дней назад. При этом в самом селе Дивеево карантин сохраняется. Пока речь о снятии ограничений там не идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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