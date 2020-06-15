2020-06-15T17:30:01+03:00
Происшествия

Житель Канавина попытался убить соседа горлышком от стеклянной бутылки

Мужчину удалось спасти только благодаря своевременной медпомощи
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ссора между соседями едва не обернулась трагедией в Канавинском районе Нижнего Новгорода. 12 июня жители дома на Мануфактурной наблюдали, как один из соседей пытался убить другого из-за оскорблений.

Инцидент произошел в дневное время – 45-летний нижегородец разбил стеклянную бутылку, с которой шел по улице, и набросился на своего соседа. Он ударил его горлышком от в шею, а затем сбежал с места происшествия. Спасти потерпевшего удалось лишь благодаря медикам, которых вызвали очевидцы.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, а вот нападавшего удалось задержать. Свою вину он признал – его заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

- Ранее обвиняемый уже был судим за причинение смерти человеку. Освободился из мест лишения свободы в конце декабря прошлого года, - рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Канавина попытался убить соседа горлышком от стеклянной бутылки
Нижегородское правительство выделит более 100 миллионов рублей на поддержку предприятий НХП
Марина Еминцева: «Все вносимые в Конституцию изменения своевременны и актуальны»
Нижегородские приставы возобновляют прием
Нижегородское «Торпедо» и подмосковый «Витязь» обменялись игроками
Строительство развязки в Сормове начнется до конца лета
ПСБ и ВШЭ при поддержке Минобороны РФ провели первое в России онлайн-обучение действующих военнослужащих
Ремонт восточного подъезда к Нижнему Новгороду планируют завершить к концу августа
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 15 июня 2020 года: Антирейтинг возглавляет Автозавод
В Кстове конфликт из-за медицинской маски закончился стрельбой
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 июня 2020 года составляет 6811 человек
Карим Ибрагимов: «В условиях пандемии коронавируса к организации голосования нужно отнестись максимально ответственно»
Дмитрий Сватковский: «Это большое достижение, что нижегородцы сами могут выбрать наиболее удобный и безопасный формат голосования»
С 1 июля в Нижегородской области все лекарства будут промаркированы
В Нижнем Новгороде ожидается теплая, но не жаркая погода
ДТП с участием «Скорой» с включенными проблесковыми маячками произошло на Бору
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Нижегородской области
Режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на межпаводковый период установлен до 10 июля
С 20 июня меняется расписание двух нижегородских электричек
Шесть районов Нижегородской области ввели свободное посещение детсадов
Пять человек пострадали в ДТП на трассе Нижний Новгород-Уфа
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 14 июня 2020 года: Рубеж в тысячу зараженных преодолели три района
Сергей Солодов: «Основополагающими являются поправки в Конституцию, которые касаются семьи и детей»
Саратовский музыкант ответил Урганту на предложение отправить Ефремова в Саратов
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 июня 2020 года составляет 6758 человек
Термопластиковую разметку со структурной поверхностью впервые нанесли на дорогу в Нижнем Новгороде
Минсоцполитики закупит 20 квартир для нижегородских детей-сирот
Игорь Тюрин: «Очень важно, чтобы каждый гражданин выразил свою позицию и принял историческое решение для развития страны»