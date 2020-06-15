Житель Канавина попытался убить соседа горлышком от стеклянной бутылки

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:30:01+03:00

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Ссора между соседями едва не обернулась трагедией в Канавинском районе Нижнего Новгорода. 12 июня жители дома на Мануфактурной наблюдали, как один из соседей пытался убить другого из-за оскорблений.

Инцидент произошел в дневное время – 45-летний нижегородец разбил стеклянную бутылку, с которой шел по улице, и набросился на своего соседа. Он ударил его горлышком от в шею, а затем сбежал с места происшествия. Спасти потерпевшего удалось лишь благодаря медикам, которых вызвали очевидцы.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, а вот нападавшего удалось задержать. Свою вину он признал – его заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

- Ранее обвиняемый уже был судим за причинение смерти человеку. Освободился из мест лишения свободы в конце декабря прошлого года, - рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU