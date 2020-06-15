Нижегородское правительство выделит более 100 миллионов рублей на поддержку предприятий НХП

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:20:12+03:00

Им возместят расходы на зарплаты и оплату ЖКХ

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Правительство Нижегородской области направит более 100 миллионов рублей на поддержку местных предприятий народных художественных промыслов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, средства будут выделены из резервного фонда.

По словам губернатора Глеба Никитина, такие предприятия имеют особое значение для всей Нижегородской области.

- Это важная часть нашей культуры и истории, которую мы обязаны сохранить для будущих поколений. По инициативе региона на федеральном уровне было принято решение внести НХП в перечень пострадавших отраслей. Это дает нам возможность направить таким организациям средства поддержки, - заявил он.

Дополнительное финансирование, которое получат компании, пойдет на оплату зарплат сотрудникам и услуг ЖКХ. Сейчас на рассмотрении находятся несколько заявок от предприятий, которым необходима поддержка.

- Сегодня отрасль народных художественных промыслов переживает непростые времена. С марта 2020 года рынок находится в стагнации. При этом Нижегородская область занимает лидирующую позицию по количеству сохраненных народных художественных промыслов и мест их традиционного бытования. Оказание финансовой поддержки – это тот практический результат, которого мы все очень ждали, – подчеркнул глава Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Николай Смирнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU