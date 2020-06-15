Нижегородские приставы возобновляют прием

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:23:36+03:00

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С 15 июня управление федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области возобновляет личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Стороны исполнительного производства могут попасть на прием с помощью сервиса «Электронная очередь записи на личный прием». Сервис работает на официальном сайте Управления.

Данный сервис позволяет выбрать удобное время посещения Службы. Для записи необходимо на сайте Управления www.r52.fssprus.ru перейти в раздел «Обращения» и выбрать «Личный прием граждан» - «Запись на личный прием». Запись осуществляется посредством авторизации на ЕСИА для лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг. Предварительная запись осуществляется не менее чем за 3 и не более чем за 30 дней с даты обращения.

На прием можно попасть только по предварительной записи и с соблюдением всех мер индивидуальной защиты: при себе необходимо иметь маску и перчатки. Сотрудники Службы также обеспечены средствами защиты, в подразделениях установлены антисептики, увеличены временные интервалы в ходе приема граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU