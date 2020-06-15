Нижегородское «Торпедо» и подмосковый «Витязь» обменялись игроками

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:23:30+03:00

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В результате обмена с подмосковным "Витязем" состав хоккейного клуба "Торпедо" пополнил игрок олимпийской сборной России, форвард Денис Орлович-Грудков. В «Витязь» перешел также нападающий - Михаил Смолин. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Торпедо" (Нижний Новгород).

25-летний Орлович-Грудков - воспитанник петербуржского хоккея. За совю спортивную карьеру дважды завоевывал серебряные медали - в МХЛ и в ВХЛ. В сезоне 2018-2019 годов вошел в десятку лучших снайперов сезона ВХЛ. В прошлом году Денис вызывался в олимпийскую сборную страны вместе с другими сильнейшими молодыми хоккеистами России.

В КХЛ Денис выступал за клубы «Амур», СКА, ХК «Сочи» и «Витязь», провел 28 игр, в которых забросил 2 шайбы и отметился одной результативной передачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU