Строительство развязки в Сормове начнется до конца лета

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:10:30+03:00

Сормовичи поинтересовались у губернатора, когда начнется строительство развязки на улице Циолковского

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В своем Инстаграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что строительство транспортной развязки улице Циолковского начнется до конца лета.

Напомним, конкурс по выбору подрядчика был приостановлен ФАС России, заказчику было выдано предписание привести конкурсную документацию в соответствие требованиям закона РФ.

Ранее сообщалось, что окончание строительства четырехполосной эстакады запланировано на 2022 год. На нижнем уровне развязки останется проезд на улицу Федосеенко, на верхнем уровне, над путями – в остальных направлениях. Стоимость работ оценивают в 4,56 млрд рублей, треть суммы подрядчик должен получить уже в этом году.

Ранее сообщалось, что ремонт восточного подъезда к Нижнему Новгороду в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируют завершить к концу августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU