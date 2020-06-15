Ремонт восточного подъезда к Нижнему Новгороду планируют завершить к концу августа

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:43:06+03:00

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В Кстовском районе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет ремонт восточного подъезда к Нижнему Новгороду. Завершение работ планируется на конец августа. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«По этой трассе в сутки проезжает более 25 тысяч автомобилей. Участок входит в опорную сеть дорог Нижегородской области, и требует ремонта», - подчеркнул Глеб Никитин. По словам главы региона, подрядчик стремится свести к минимуму неудобства для автомобилистов, поэтому большая часть работ проводится в ночные часы при наименьшей загруженности трассы.

Протяженность ремонтируемого участка трассы от Большой Ельни до Афонина составляет без малого 8 км. В рамках национального проекта здесь выполняется фрезерование, а также укладка двух слоев нового асфальтобетонного покрытия. На заверающем этапе работ будет нанесена разметка, укреплены обочины.

Напомним, в рамках нацпроекта в 2020 году планируется отремонтировать 195 участков автомобильных дорог общей протяженностью 878,4 км. Это на 116 км больше, чем в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU