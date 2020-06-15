Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 15 июня 2020 года: Антирейтинг возглавляет Автозавод
Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области превышает 14 тысяч человек. Причем 6,8 тысячи из них - жители областного центра, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 15 июня 2020 года.
Возглавляет антирейтинг по-прежнему Автозаводский район, где COVID-19 диагностирован у 1,3 тысячи жителей. Следом идет Канавинский район - там смертельно опасное заболевание выявлено у 1,1 тысячи нижегородцев. Замыкает тройку лидеров Ленинский район с 1068 зараженными.
Ранее сообщалось, что в 38 районах Нижегородской области не выявлено ни одного нового случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
КОНКРЕТНО
Статистика по зараженным коронавирусом в районах Нижнего Новгорода (по данным на 15 июня 2020 года):
Автозаводский – 1359
Канавинский – 1186
Ленинский – 1068
Сормовский – 837
Нижегородский – 727
Советский – 645
Московский – 610
Приокский – 435
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ИСТОЧНИК KP.RU
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