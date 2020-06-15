2020-06-15T13:23:39+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 15 июня 2020 года: Антирейтинг возглавляет Автозавод

Публикуем карту распространения коронавируса в Нижнем Новгороде
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Карта распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода.Карта распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области превышает 14 тысяч человек. Причем 6,8 тысячи из них - жители областного центра, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Публикуем карту распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода на 15 июня 2020 года.

Возглавляет антирейтинг по-прежнему Автозаводский район, где COVID-19 диагностирован у 1,3 тысячи жителей. Следом идет Канавинский район - там смертельно опасное заболевание выявлено у 1,1 тысячи нижегородцев. Замыкает тройку лидеров Ленинский район с 1068 зараженными.

Ранее сообщалось, что в 38 районах Нижегородской области не выявлено ни одного нового случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

КОНКРЕТНО

Статистика по зараженным коронавирусом в районах Нижнего Новгорода (по данным на 15 июня 2020 года):

Автозаводский – 1359

Канавинский – 1186

Ленинский – 1068

Сормовский – 837

Нижегородский – 727

Советский – 645

Московский – 610

Приокский – 435

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ИСТОЧНИК KP.RU

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