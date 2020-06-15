В Кстове конфликт из-за медицинской маски закончился стрельбой

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:31:08+03:00

Местному жителю не понравилось, что приезжий нижегородец не соблюдает санитарные правила

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В Кстове между местным жителем и приезжим нижегородцем произошел конфликт из-за медицинской маски. Кстовская городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту хулиганства (статья 213 УК РФ) в деревне Малая Ельня. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, вечером 27 мая в продуктовом магазине повздорили 45-летний местный житель и 38-летний приезжий из Нижнего Новгорода. Кстовчанину не понравилось отсутствие маски у «понаехавшего». Ссора вышла за пределы магазина – мужчины продолжили ругаться на парковке.

В итоге нижегородце достал травматический пистолет и выстрелил в местного жителя, причинив ему телесные повреждения. Ход расследования контролирует Кстовская городская прокуратура.

Напомним, ранее сообщалось о нижегородце, который похитил бизнесмена, торгующего масками и заставил его отдать партию медицинских масок на сумму более 31 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU